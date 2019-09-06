https://static.news.ru/photo/5512dd18-d096-11e9-80b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: shiftdeletenet/twitter.com

Компания Huawei на выставке IFA 2019 представила беспроводную гарнитуру FreeBuds 3. Главная особенность аксессуара заключается в адаптивном шумоподавлении.

Как утверждает производитель, FreeBuds 3 способна снизить уровень окружающего шума на 15 децибел. Технология костной проводимости определяет, когда пользователь говорит, и в сочетании с обновлённым микрофоном может «заблокировать» шум ветра на скорости до 20 км/ч.

Наушники оснащены недавно анонсированным чипом для носимой электроники A1, который в связке с Bluetooth 5.1 и Bluetooth Low Energy 5.1 должен обеспечить более быструю передачу звука и снижение потребления энергии.

Время автономной работы FreeBuds 3 составляет четыре часа, кейс для гарнитуры увеличивает его до 20 часов. По словам Huawei, новинка по сравнению с AirPods 2 заряжается на 100% быстрее и на 50% быстрее по беспроводному способу.

Ранее News.ru сообщил, что Huawei раскрыла подробности флагманского мобильного процессора Kirin 990. Чипсет будет включать в себя версию со встроенным модемом для сетей пятого поколения (5G).