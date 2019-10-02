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Смартфоны линейки Huawei Mate 30, вышедшие без поддержки сервисов и приложений Google, лишились возможности установить продукты американской компании. Обход через LZ Play не доступен, и сайт с несколькими соответствующими программами больше не работает.

Пользователи устанавливали приложение с правами администратора, которое использовало некоторые специализированные разрешения Android, доступные только в телефонах Huawei (включая разрешение устанавливать другие приложения в качестве системных). Сам сайт был закрыт либо самими разработчиками, либо поставщиком услуг хостинга Alibaba.

Вместе с этим смартфоны Mate 30 также не прошли тест безопасности Google SafetyNet, которая следит за приложениями и предотвращает использование взломанного и потенциального опасного ПО.

Ранее Huawei заявила о начале производства базовых станций 5G без компонентов из США. Из-за роста числа стран, внедряющих технологию, производитель намерен увеличить общие объёмы работ более чем в два раза в 2020 году, писал News.ru.