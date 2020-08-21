Эксперт рассказал, как обезопасить смартфон ребёнка

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Смартфон ребёнка должен быть надежно защищён от действий мошенников, так как именно дети становятся часто жертвами злоумышленников.

О способах защиты телефона ребёнка рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Эксперт считает, что, в первую очередь, к телефону несовершеннолетнего не стоит привязывать какие-то платёжные системы. Кроме того, родителям нужно проводить платежи самостоятельно, сообщает Lenta.ru.

Также будет не лишним поставить на телефон сложный пароль, как вариант вход на устройство с помощью биометрических данных (изображение лица или отпечаток пальца).

Помимо этого, на устройство нужно установить антивирус, защиту от спама, лимит на остаток средств, а также отключить возможность подписки на платный контент.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперт рассказал, как можно полностью отключить отслеживание по геолокации в телефоне. По мнению специалиста, единственным способом избежать слежки по смартфону является отключение батареи. Однако со многими современными телефонами этот способ уже не сработает, так как в них батарея встроена в устройство.