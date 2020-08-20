Эксперт назвал главные недостатки телефонов с несколькими сим-картами

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Технический эксперт АНО Центр «Независимая экспертиза» Иван Симонов назвал основные недостатки телефонов с несколькими сим-картами.

Часто люди используют одну сим-карту для звонков, а другую для Интернета (выбирают тарифы так, чтобы меньше платить). Иногда один номер используют для общения в одной сети, а второй — в другой, — процитировали эксперта в «Прайме».

Иван Симонов сообщил, что главный недостаток двух и более сим-карт на телефоне — потеря связи через подключённые карты, которая происходит периодически на одной или нескольких картах.

Это происходит из-за того, что устройству сложно одновременно получать информацию с более чем одного источника, приходится контролировать потоки информации и распределять их, что приводит к возникновению ошибок в момент переключения от одного приёмного модуля к другому, — приводит слова Ивана Симонова «Прайм».

Эксперт пояснил, что устройство может показывать, что связь между картами есть, но при этом не исключены сбои в работе телефона. Как уточнил Иван Симонов, владелец якобы находится в сети, но ему никто не может дозвониться, а абонент этого не знает. Устройство можно перезагрузить, и ошибка сбросится, однако это не убережёт от подобных сбоев в будущем, отметил Иван Симонов.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперт рассказал, как можно полностью отключить отслеживание по геолокации в телефоне. По его словам, единственный надёжный способ для отключения отслеживания — вытащить батарею из устройства. Другие методы также могут избавить от слежки, но не дадут стопроцентной гарантии.