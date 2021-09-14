Apple представила новые iPhone

Корпорация Apple официально представила новые смартфоны iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Они получили обновлённый дизайн и процессор A15. У всех смартфонов уменьшилась «чёлка», на которой помещены датчики и фронтальная камера. Кроме того, на iPhone 13 и 13 mini изменили расположение камер, которые теперь построены по диагонали. Также гаджеты получили широкоугольную камеру, однако её разрешение осталось прежним — 12 Мп. Трансляция презентации ведётся на сайте корпорации.

Кроме того, новые смартфоны «научились» размывать фон при записи видео — ранее это было возможно только на фотографиях.

«Младшие» гаджеты получили пять цветов: розовый, синий, «тёмная ночь», «сияющая звезда» и красный. «Старшие» девайсы будут продаваться в четырёх цветах: чёрный, белый, золотой и голубой. Теперь все смартфоны представлены с минимальным объёмом памяти в 128 Гб.

iPhone 13 mini будет продаваться по цене от 70 тысяч рублей, iPhone 13 — от 80 тысяч рублей, iPhone 13 Pro — от 100 тысяч рублей. Предзаказ в России откроется 22 сентября.

Ранее сообщалось, что в ходе презентации Apple представила обновлённые iPad и iPad mini, а также умные часы Apple Watch нового поколения.