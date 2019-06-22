https://static.news.ru/photo/e4b34254-94e7-11e9-95de-fa163e074e61_1024.jpg Александр Кокорин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Генеральный директор санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев объяснил позицию клуба по отбывающему наказание Александру Кокорину.

Наши действия в отношении Александра будут предприняты только после того, как он выйдет из заключения. Человек пока находится в СИЗО, потом должен последовать в колонию. Затем будут какие-то решения, — цитирует Медведева « Спорт-Экспресс ».

В настоящий момент ФСИН ожидает документы из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу. Затем четырёх осуждённых по этому делу отправят в колонию одного из близлежащих к Москве регионов.

Ранее News.ru сообщал, что 18 июня адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о сроке, в течение которого его клиент и Александр Кокорин отправятся в колонию общего режима. По его словам, это произойдёт в течение двух недель.

Согласно решению суда, Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, его брату Кириллу Кокорину также дали 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого приговорили к 1 году и 5 месяцам общего режима.