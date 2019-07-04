Юрий Габовда Фото: SzombathelyiHaladas/facebook.com

Украинский полузащитник венгерского футбольного клуба «Халадаш» Юрий Габовда поделился ожиданиями от товарищеского матча с российским «Краснодаром-2».

Игрок написал нелицеприятное заявление в своём Instagram-аккаунте.

30-летний Габовда ранее выступал за украинские «Карпаты», «Кривбасс», «Таврию», а также за минское «Динамо».

«Халадаш» сыграет против «Краснодара-2» 5 июля. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

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