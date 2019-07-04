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Австралийский теннисист Бернард Томич оштрафован на всю сумму призовых, полагавшихся ему за участие в первом круге Уимблдона.

По мнению рефери, выступление Бернарда Томича в матче первого круга с Жо-Вильфридом Цонгой не соответствовало профессиональным стандартам. Он будет оштрафован на максимальную сумму в 45 тыс. фунтов, которая будет вычтена...