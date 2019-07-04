Украинский полузащитник венгерского футбольного клуба «Халадаш» Юрий Габовда поделился ожиданиями от товарищеского матча с российским «Краснодаром-2».
Игрок написал нелицеприятное заявление в своём Instagram-аккаунте.
Какие вежливые у нас соседи :)— Ivan Adamenko (@ProSport69)
pic.twitter.com/0TsuoQRW6K 4 июля 2019 г.
30-летний Габовда ранее выступал за украинские «Карпаты», «Кривбасс», «Таврию», а также за минское «Динамо».
«Халадаш» сыграет против «Краснодара-2» 5 июля. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.
Ранее News.ru писал, что украинский чемпион мира по боксу Александр Усик не хочет боксировать с Поветкиным из-за политики.