Если «красно-белые» не смогут одолеть по сумме двух матчей швейцарский «Тун», их главный тренер Олег Кононов вполне может остаться без работы. News.ru находит скудную информацию о сопернике «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги Европы, а также обнаруживает различный подход к оценке силы соперника в предматчевых высказываниях наставников команд.

Ни одного титула за 120 лет

«Тун» практически неизвестен широкому кругу российских болельщиков. Такая же история, впрочем, была и с другим представителем страны банков, сыра и часов — клубом «Санкт-Галлен», которому его более чем скромный статус не помешал обыграть «Спартак» по итогам двухматчевого противостояния (1:1 дома, 4:2 в гостях) в заключительном отборочном раунде Лиги Европы в августе 2013 года.

Что же известно о «Туне»? То, что этот клуб был основан на 24 года раньше «Спартака» — в 1898 году, что его цвета схожи со спартаковскими. Несмотря на 120-летнюю историю существования, «Тун» никогда не выигрывал чемпионат своей страны, а высшим достижением стало второе место в 2005 году. В прошлом сезоне команда стала четвёртой в швейцарской суперлиге, а также лишь второй раз (впервые — в 1955 году) добралась до финала Кубка страны.

Urs Lindt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В еврокубках «Тун» участвует более или менее регулярно с лета 2003 года, и пару раз команда добиралась до группового этапа Лиги чемпионов или Лиги Европы. В 2005-м швейцарцы стали третьими в лигочемпионском квартете, взяв четыре очка у пражской «Спарты» (1:0 дома, 0:0 в гостях) и по два раза проиграв лондонскому «Арсеналу» (0:1 и 1:2) и амстердамскому «Аяксу» (2:4 и 0:2).

Все барьеры квалификации в Лиге Европы «Тун» преодолел как раз в том 2013 году, когда «Спартак» срезался на «Санкт-Галлене». На сей раз в активе швейцарцев оказалась лишь одна победа (1:0 на своём поле над венским «Рапидом») при пяти поражениях — 1:2 с тем же «Рапидом», 0:1 и 1:2 с бельгийским «Генком», 0:2 и 0:3 с киевским «Динамо».

В нынешнем составе «Туна» нет ни одного сколь-нибудь известного российским болельщикам футболиста, а возглавляет команду тоже малоизвестный специалист Марк Шнайдер.

Любопытно, что на обязательной пресс-конференции за сутки до игры Шнайдер не стал играть в дипломатию, открыто заявив, что «Спартак» не особо интересен местной публике.

Признаюсь честно, предстоящий матч не пользуется популярностью у наших болельщиков. „Спартак“ им не очень интересен, поэтому стадион, скорее всего, будет заполнен лишь наполовину. Хотя зрителей наверняка было бы больше, если бы это была встреча групповой стадии турнира, — отметил главный тренер «Туна».

Шюррле максимально позитивен

Зато его коллега из «Спартака» отозвался о сопернике по предстоящему поединку весьма позитивно.

Швейцарский чемпионат прогрессирует, о чём говорят и результаты сборной этой страны, и выступления клубов в еврокубках. Команды из Швейцарии показывают организованный футбол, и к „Туну“ это тоже относится. Он проводит матчи в хорошем темпе, быстро переходит из обороны в атаку. Лично для меня и для игроков „Тун“ и „Спартак“ — это две команды, которые одинаково хотят победить, — приводит слова Кононова официальный сайт «красно-белых».

Также наставник «Спартака» отметил, что искусственный газон арены «Туна» не должен стать помехой для его подопечных. Касательно недавних новичков команды Кононов заявил, что Джордан Ларссон и Гус Тил прилетят в Швейцарию и будут готовиться вместе с командой, несмотря на то, что внести в заявочный список на матчи этой стадии Лиги Европы ни шведа, ни голландца не успели.

MANUEL GEISSER/imago sportfotodienst/Global Look Press

Зато против «Туна» сможет сыграть чемпион мира-2014 в составе сборной Германии Андре Шюррле, тоже совсем недавно перешедший в «Спартак». Кононов на брифинге высоко оценил человеческие и игровые качества немца.

Андре мгновенно влился в коллектив, максимально позитивен. Постоянно подбадривает остальных ребят, помогает. Это было заметно и по дебютному для Шюррле матчу с „Динамо“, и по тренировкам с командой. Очень важно, чтобы в команде был такой позитивный человек, — считает главный тренер «красно-белых».

Французский защитник «Спартака» Самюэль Жиго, участвовавший в брифинге вместе с Кононовым, открестился от «предлагаемой» ему журналистами позиции нападающего.

Я защитник и должен в первую очередь выполнять свою работу в обороне. Хотя однажды был случай, что я играл форварда целых 20 минут. Что касается сыгранности обороны „Спартака“, считаю, что нам нужно довести свои действия до автоматизма, над чем мы и работаем, — заявил Жиго.

Пока у «красно-белых» не особо ладится ни с автоматизмом в обороне, ни с креативностью в атаке. В четырёх турах чемпионата РПЛ москвичи вымучили лишь одну победу (1:0) над дебютантом премьер-лиги «Сочи», ещё две встречи завершили вничью и болезненно проиграли «Тамбову» (0:2).

Впрочем, «Тун» в стартовавшем чемпионате швейцарской суперлиги тоже не блещет. Подопечные Шнайдера дважды сыграли вничью — 2:2 дома с «Ксамаксом» и 0:0 на выезде с «Лугано», а также уступили на своём поле «Базелю» (2:3).

На матче «Тун» — «Спартак», который начнётся в четверг, 8 августа в 20:00 по московскому времени, будет работать бригада арбитров из Боснии и Герцеговины: главный арбитр — Ирфан Пельто, ассистенты — Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельо.