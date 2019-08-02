https://static.news.ru/photo/6e328680-b52b-11e9-8a22-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc rostov/facebook.com

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС) условно дисквалифицировал стадион «Ростова» по итогам матча 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» (2:2), после которого на болельщиков москвичей напал ОМОН.

За необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, а также за иные нарушения регламента оштрафовать «Ростов» на 650 тысяч руб и обязать «Ростов» провести два домашних матча чемпионата России на нейтральном поле в другом городе условно, — заявил глава КДК Артур Григорьянц на пресс-конференции, добавив, что «Ростову» дан испытательный срок до окончания сезона-2019/20 и в случае очередного подобного нарушения к нему будут применены более строгие санкции.

В свою очередь за неправомерные действия зрителей «Спартак» оштрафован на 150 тыс. руб. По словам главы КДК, для принятия решения рассматривалась информация, которая была в СМИ, в том числе видеоматериалы.

Мы рассматривали два аспекта: организацию обеспечения на матче и поведение болельщиков «Спартака». Установили, что на матче, где ответственность за обеспечение безопасности несёт принимающий клуб, «Ростов» допустил ряд ошибок. Любая задача принимающего клуба — обеспечить безопасность. Пришли к выводу, что ФК «Ростов» допустил серьёзные ошибки при организации матча. Кроме того, мы установили, что на матче были неправомерные действия со стороны болельщиков «Спартака», — добавил Григорьянц.

Ранее в Сети появилось новое видео жёсткой потасовки сотрудников ОМОНа с болельщиками футбольного клуба «Спартак» после матча с «Ростовом». На кадрах видно, как сотрудники ОМОНа врываются в толпу фанатов и бьют всех без разбора. При этом они наносят удары резиновыми дубинками.

К конфликту между фанатами и омоновцами привела задержка. Болельщиков «красно-белых» около получаса не выпускали со стадиона, где проходил матч. В ситуацию решил вмешаться ОМОН, который атаковал толпу недовольных молодых людей.

Ранее, как писал News.ru, «Спартак» опубликовал официальное заявление по поводу драки фанатов клуба с полицией и стюардами. В руководстве клуба осудили применение грубой физической силы в отношении болельщиков и подчеркнули, что этого можно было избежать.