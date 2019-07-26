Я не могу сказать, что Клинтон — это чистый страйкер, он больше поддерживает атаку команды с фланга. Могу сказать, что наша трансферная кампания не завершилась. Болельщики еще могут ожидать усиления в атакующую линию, — приводит слова Орещука Sport24.ru .