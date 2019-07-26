https://static.news.ru/photo/96d65158-af8f-11e9-a72c-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Спортивный директор футбольного клуба «Динамо» Роман Орещук заявил, что команду ещё ждёт усиление помимо трансфера нападающего «Марселя» Клинтона Н’Жи.
Я не могу сказать, что Клинтон — это чистый страйкер, он больше поддерживает атаку команды с фланга. Могу сказать, что наша трансферная кампания не завершилась. Болельщики еще могут ожидать усиления в атакующую линию, — приводит слова Орещука Sport24.ru.
Соглашение Н'Жи с «Динамо» заключено на четыре года. 25-летний форвард является финалистом Лиги Европы в составе «Марселя».
Московский футбольный клуб «Динамо» потерпел поражение от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), писал News.ru.