Бывший главный тренер «Ростова» и новосибирской «Сибири» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью News.ru считает, что экс-капитан «южан» Александр Гацкан ещё бы мог помочь «жёлто-синим».

— Насколько сильно изменится команда после ухода Александра Гацкана?

— Уход капитана — это всегда потеря. Особенно того футболиста, который провёл в клубе больше десяти лет. Вряд ли сильно изменится игра, но может потеряться внутренний дух, который он определял большое время.

— Тогда зачем было продлевать контракт на год, если его не ставят в стартовый состав?

— Он заслужил, к тому же Александр ещё способен выходить на поле и помогать в отдельных играх, на заменах.

— Кто сможет заменить его по той атмосфере, которую Гацкан создавал?

— Трудно размышлять об этом после первого тура нового сезона российской премьер-лиги. По ходу сезона «Ростов» определит основного игрока, который по каким-то параметрам сможет заменить Александра. Они, конечно, и сейчас начинают проявляться, но пока рано говорить.

— Некоторые болельщики считают, что главный тренер команды Валерий Карпин просто «сливает» опытных игроков, которые влияют на атмосферу в коллективе и за его пределами. Насколько это вероятно?

— Я не думаю, что это так. Понятно, что Карпин не совсем родной в «Ростове». Он не так ревностно относится к традициям клуба. Но он тренер, который смотрит только на игру и на то, как каждый проявляет себя на тренировках. У него на первом месте игра в футбол: соответствуешь или не соответствуешь, достаточно ты двигаешься или недостаточно. Поэтому с этой точки зрения получилась такая ситуация. Но помимо футбола есть ещё психология и командный дух, который Гацкан долгое время определял, как я уже говорил. Он долгое время был единственным лидером, не одним из нескольких, как в других клубах, а единственным. Но в любом случае он молодец, он заслужил уважение и благодарность всех болельщиков.

— Появилась информация, что им интересуется «Сочи» и «Рубин»...

— Я уверен, он сыграл бы здесь и много матчей, приносил бы пользу, но коли Александр решил больше времени проводить на поле и чувствует себя достаточно хорошо, надо это уважать, что тут сделаешь. Остаётся только пожелать ему удачи.