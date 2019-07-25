https://static.news.ru/photo/9e5bce04-aee4-11e9-8278-fa163e074e61_1024.jpg Стадион «Газовик» Фото: Владислав Фальшивомонетчик/wikimedia.org

Матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и петербургским «Зенитом» пройдёт на стадионе «Газовик».

Во время плановой проверки стадиона премьер-лигой отмечена позитивная тенденция в исправлении замечаний, указанных комиссией РФС и РПЛ в ходе лицензирования на сезон-2019/20, — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

Встреча «Оренбург» — «Зенит» пройдёт 28 июля, начало — в 14:00 по московскому времени.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о том, почему «газовикам» не удалось обыграть ЦСКА во втором туре РПЛ, а также сколько новичков может появиться в клубе в ближайшее время.