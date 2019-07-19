Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в эксклюзивном интервью корреспонденту News.ru рассказал о том, почему «газовикам» не удалось обыграть ЦСКА во втором туре РПЛ, а также сколько новичков может появиться в клубе в ближайшее время.

— Этот сезон у вас дебютный в качестве спортивного директора. Каково вам? Не хотелось по ходу матча с ЦСКА переодеться и выйти на поле?

— Думаю, что выходить не надо (улыбается). Коллектив у нас слаженный, пусть обойма и не такая большая, но качественная. У «Оренбурга» непростой календарь на старте сезона, поэтому команды чуть-чуть не хватает, нет пока оптимальной формы. Думаю, что в дальнейшем мы доберём футболистов. и всё придёт в норму.

Дмитрий Андреев пресс-служба ФК "Оренбург"

— Но, может, тренерский штаб предлагал вам на время вернуться на поле? «Оренбург» же испытывает острый кадровый дефицит, и человек с таким опытом очень бы пригодился.

— Нет, не предлагали. Да я и для себя уже принял окончательное решение, что карьеру футболиста я завершаю. Теперь я спортивный директор. Что касается дефицита, то мы ведём переговоры с потенциальными новичками. Постараемся закрыть все наши проблемные позиции. Надеюсь, что пройдёт хорошо, и мы получим качественных исполнителей, которые достойно заменят ветеранов.

— В прошлом году «Оренбург» смог на выезде переиграть ЦСКА, а сейчас это сделать не получилось. Чего не хватило вашей команде?

— Нам где-то просто не везёт. Возьмите последний опасный удар: Деспотович бил уже наверняка, но Игорь Акинфеев сумел перевести на угловой. Могли ведь в этом эпизоде восстановить равенство на табло. Отмечу и соперников, которые, что в первом, что во втором турах, показывают хороший футбол. Да, итоговый результат нас не устраивает, но перспективы на будущее у нас хорошие.

Сергей Лантюхов/News.ru

— Нет ощущения, что Деспотович все свои красивые мячи забил в прошлом сезоне, а сейчас фарт от него уже ушёл?

— Знаете, не соглашусь. Он ведь в первом туре уже огорчал «Ростов». Плюс я каждую тренировку «Оренбурга» вижу, могу сказать, что парень много над собой работает. Уверен, что он забьёт не один, два или три гола в сезоне, а гораздо больше.

— Сколько ожидать новичков, если не секрет?

— Мы в ближайшее время ждём завершения переговоров с представителями игроков. Очень надеюсь, что новички присоединятся к нам в максимально короткий срок. Опять же скажу, что все футболисты будут достаточно квалифицированными и помогут «Оренбургу» прибавить.

— А по количеству пока не берётесь загадывать?

— Сейчас пока обсуждаем варианты трансфера с тремя персонами. Надеюсь, что уже в ближайшее время мы сможем обо всём объявить официально.

— Есть ли шанс, что новички присоединятся к «Оренбургу» до матча третьего тура РПЛ?

— К матчу с «Зенитом» это маловероятно, если честно. Конечно, шансы небольшие на это есть, но пока будем с нынешним составом готовиться к третьему туру чемпионата России. А вот после противостояния с «сине-бело-голубыми» уже могут пойти приобретения.