Возможным соперником московского «Спартака» в случае выхода в раунд плей-офф Лиги Европы станет победитель пары «Брондбю» (Дания) — «Брага» (Португалия). Об этом стало известно в ходе жеребьёвки раунда плей-офф в Ньоне (Швейцария).
Российский клуб сыграет в 3-м квалификационном раунде со швейцарским «Туном». Первая встреча состоится 8 августа в Туне, ответная — 15 августа в Москве.
Ранее стали известны возможные соперники «Краснодара» в случае выхода российского клуба в раунд плей-офф Лиги чемпионов, писал News.ru.