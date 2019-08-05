https://static.news.ru/photo/ce185556-b77a-11e9-8332-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Возможным соперником московского «Спартака» в случае выхода в раунд плей-офф Лиги Европы станет победитель пары «Брондбю» (Дания) — «Брага» (Португалия). Об этом стало известно в ходе жеребьёвки раунда плей-офф в Ньоне (Швейцария).

Российский клуб сыграет в 3-м квалификационном раунде со швейцарским «Туном». Первая встреча состоится 8 августа в Туне, ответная — 15 августа в Москве.

Ранее стали известны возможные соперники «Краснодара» в случае выхода российского клуба в раунд плей-офф Лиги чемпионов, писал News.ru.