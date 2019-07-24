https://static.news.ru/photo/9264d8b8-aded-11e9-a3d8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pfcneftchi/vk.com

Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» не смог вовремя прилететь в Москву на матч с тульским «Арсеналом» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы, который состоится 25 июля в 20:00 по московскому времени.

Бакинцы должны были вылететь в Россию в 06:50 по местному времени, однако из-за неисправности самолёта пассажирам пришлось покинуть судно. Вылет в Россию был задержан более чем на три часа, сообщает 1news.az.

Ранее News.ru писал, что бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что если «Нефтчи» забьют в гостях хотя бы один мяч, то потом «Арсеналу» ехать на юг будет очень тяжело.