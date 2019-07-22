Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко в интервью News.ru подвёл итоги жеребьёвок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы.

— «Краснодар» встретится с «Порту». Насколько это плохо для дебютантов Лиги чемпионов?

— Ох, ужасный жребий, просто катастрофически плохой.

— Не пройдут?

— Всё может быть, но если мы говорим об объективности, то нет. У «Порту» огромный опыт и трофеи Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубок УЕФА, которые стоят на полке. Хуже, наверное, вряд ли можно было что-то себе представить.

— Правильное ли решение всё ещё разводить в разные стороны российские и украинские клубы? Ведь изначально «Краснодару» попалось киевское «Динамо».

— Я думаю, это надуманный бред. Но, с другой стороны, неадекватность украинских болельщиков могла привести к чему угодно. То, что у нас матч прошёл бы спокойно, и люди, приехавшие посмотреть игру, чувствовали бы себя в России, как дома — это понятно, но, например, если бы в ответном матче «Краснодар» обыграл «Динамо», команда могла бы просто не уехать из Киева.

— Скажется ли на команде отсутствие главного тренера Мурада Мусаева на тренерской скамейке?

Мурад Мусаев Сергей Булкин/News.ru

— Я думаю, все эти вещи — такая сложность. Честно говоря, я иногда слышал, о чём говорят на этих курсах, или как обозвать это действо, — несколько смешно, но ещё смешнее не пускать на тренерскую скамейку человека, который, в принципе, если мы говорим о чемпионате России, занял третье место в прошлом сезоне. Понимаете, люди, которые ковыряются в более низком дивизионе, имеют лицензии Pro, а человек, который завоёвывает бронзовую медаль Российской премьер-лиги, не может присутствовать на своём рабочем месте.

— Нужно поменять правила?

— В принципе, если клуб занимает в том же чемпионате призовое место, то лицензии должны даваться автоматически. Но чиновники и бюрократы в футболе сильны, хотят заработать свою копеечку, поэтому и придумывают такую «хрень» вроде этих лицензий. Что сделаешь, такова жизнь.

— Что насчёт «Спартака»? Москвичам в жеребьёвке третьего квалификационного раунда Лиги Европы попался швейцарский «Тун». А по ужасной случайности у ребят не складывается с клубами из Швейцарии.

— По идее, должны проходить, но, действительно, есть тенденция у «Спартака» проигрывать швейцарцам, например, «Санкт-Галлену». Но первая и самая большая проблема в том, что и Москалёв, и Левников вряд ли будут обслуживать эти матчи. А вторая — настрой. Надо хорошо настроиться. Швейцарцы почти как немцы, могут пропустить, но неплохо ответить.

— У тульского «Арсенала» более интересная ситуация. Если команда обыграет азербайджанский «Нефтчи», то попадут на того, на кого попадут.

— Всё, как бог пошлёт. В Азербайджане футбол любят. «Нефтчи», особенно дома с поддержкой болельщиков культурных, южных, могут неплохо сыграть. Проблема таких матчей в том, что можно пропустить на своём поле один мяч, который решит всё. Тут ещё важно, на каком стадионе пройдёт первая игра.

— В Туле.

— Если «Нефтчи» забьют в гостях хотя бы один мяч, то потом «Арсеналу» ехать на юг будет очень тяжело. Если туляки смогут не пропустить на своём поле, то будет полегче.