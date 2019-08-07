Тимур Мелекесцев Тимур Мелекесцев Фото: FC Dynamo Moscow/Twitter

Клуб профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Урожай» приобрёл нападающего молодёжной команды «Динамо» Тимура Мелекесцева.

18-летний форвард будет защищать цвета «Урожая», который выступает в зоне «Юг», в сезоне 2019/20 на правах аренды, сообщает пресс-служба «сине-белых».

Всего Мелекесцев сыграл за молодёжную команду «Динамо» 23 матча, отличившись 4 голами.

Футбольный клуб «Динамо» интересуется нападающим бельгийского «Генка» Мбваной Самуттой, писал News.ru.

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