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Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Медведев прокомментировал назначение на пост помощника главного тренера экс-защитника Александра Анюкова.

Планируем ли организовать прощальный матч? У него еще будет возможность выйти на поле. А какой это будет матч, примут решение главный тренер и сам Анюков. Я считаю, что такую игру обязательно надо провести. Увидим, — цитирует Медведева Sport24 .

Анюков выступал за петербургский клуб с 2005 по 2019 год. За это время он стал пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и четырёхкратным победителем Суперкубка России.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что национальной команде обязательно нужно попасть на чемпионат Европы — 2020, писал News.ru.