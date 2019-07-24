https://static.news.ru/photo/4c5dbce4-adda-11e9-ac32-fa163e074e61_1024.jpg Лионель Месси Фото: Ricardo Moreira/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси на один матч.

Кроме того, форвард оштрафован на $1,5 тыс. за свои высказывания в адрес орагнизации на Кубке Америки-2019, сообщает AS.

Футболист не сможет принять участия в стартовом матче отбора на чемпионат мира-2022, который пройдёт в Катаре.

В матче за третье место на Кубке Америки форвард Лионель Месси и защитник команды из Чили Гари Медель устроили потасовку на футбольном поле. Конфликт разгорелся на 37-й минуте матча. Главный арбитр Марио Альберто Диас де Вивар удалил с поля обоих спортсменов, после чего аргентинский футболист обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

Ранее News.ru писал, что Месси извинился за обвинения в адрес Южноамериканской конфедерации футбола