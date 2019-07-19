https://static.news.ru/photo/9f9c6188-ab0c-11e9-9262-fa163e074e61_1024.jpg Лионель Месси Фото: Xin Yuewei/Xinhua/Global Look Press

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси принёс извинения Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Как сообщает La Nacion, аргентинец обвинил организацию в коррупции.

Извинения футболиста были отправлены в комитет по этике КОНМЕБОЛ Ассоциацией футбола Аргентины (AFA).

Месси после полуфинала Кубка Америки против сборной Бразилии заявил, что КОНМЕБОЛ пытается сделать всё возможное, чтобы бразильцы победили.

Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление Лионеля Месси в матче за третье место с командой Чили на недавнем Кубке Америки, писал ранее News.ru.