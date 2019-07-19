https://static.news.ru/photo/56b2e5e2-aa3e-11e9-9d63-fa163e074e61_1024.jpg Серхио Рамос Фото: ANDREAS L ERIKSSON, via www.imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Капитан мадридского футбольного клуба «Реал» Серхио Рамос оштрафован за вырубку деревьев в Мадриде.

Как сообщает EFE , игрок оштрафован на €250 тысяч. Причиной тому стала вырубка от 50 до 90 вековых деревьев на территории, которую Рамос выкупил несколько лет назад для постройки своего дома. Жалобу на звёздного спортсмена подал его сосед.

Ранее ряд испанских СМИ сообщали, что 33-летний капитан мадридцев просил руководство клуба бесплатно отпустить его в китайский клуб. Всего за «Реал» он провёл 606 матчей, в которых забил 84 гола и отдал 39 голевых передач.

В составе сборной Испании Рамос стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Сам капитан мадридского «Реала» опроверг информацию об уходе из клуба, писал News.ru.