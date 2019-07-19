Капитан мадридского футбольного клуба «Реал» Серхио Рамос оштрафован за вырубку деревьев в Мадриде.
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Ранее ряд испанских СМИ сообщали, что 33-летний капитан мадридцев просил руководство клуба бесплатно отпустить его в китайский клуб. Всего за «Реал» он провёл 606 матчей, в которых забил 84 гола и отдал 39 голевых передач.
В составе сборной Испании Рамос стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.
Сам капитан мадридского «Реала» опроверг информацию об уходе из клуба, писал News.ru.