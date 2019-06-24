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Грузинские футболисты - участники антироссийской акции не будут подвергнуты санкциям со стороны Грузинской футбольной федерации (ГФФ).

Об этом заявил генеральный секретарь футбольной национальной ассоциации Давид Муджири.

Ни одна из команд, участвующих в национальном чемпионате, не столкнётся с санкциями. Мы не получали никаких заявлений из УЕФА или ФИФА, — приводит слова Муджири официальный сайт ГФФ.

Спортивный чиновник добавил, что поступок футболистов «нашёл одобрение и единогласную поддержку» Грузинской футбольной федерации.

Футболисты команд «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави» вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с антироссийскими лозунгами.

Ранее представители УЕФА и ФИФА заявили, что возможные дисциплинарные меры за поступок грузинских спортсменов подпадают под юрисдикцию соответствующих органов местной федерации футбола и не могут осуждаться на международном уровне, писал News.ru.