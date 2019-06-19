https://static.news.ru/photo/f1ae9cba-9267-11e9-a4c1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: AC Milan/Facebook

Футбольный клуб «Милан» готов отказаться от участия в Лиге Европы сезона-2019/20 ради решения проблемы с финансовым фэйр-плей.

Руководство уже договорилось с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о получении дополнительного времени на устранение финансовых проблем в обмен на добровольный отказ от участия в еврокубке, информирует Corriere della Sera.

В прошедшем сезоне «Милан» занял пятое место в Серии А. Его место на групповом этапе Лиги Европы займёт «Рома», «Торино» сыграет в квалификационном раунде.

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был освобождён из-под стражи после дачи показаний по делу о выборах Катара в качестве страны — хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года, писал News.ru.