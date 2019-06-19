Футбольный клуб «Милан» готов отказаться от участия в Лиге Европы сезона-2019/20 ради решения проблемы с финансовым фэйр-плей.
Руководство уже договорилось с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о получении дополнительного времени на устранение финансовых проблем в обмен на добровольный отказ от участия в еврокубке, информирует Corriere della Sera.
В прошедшем сезоне «Милан» занял пятое место в Серии А. Его место на групповом этапе Лиги Европы займёт «Рома», «Торино» сыграет в квалификационном раунде.
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был освобождён из-под стражи после дачи показаний по делу о выборах Катара в качестве страны — хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года, писал News.ru.