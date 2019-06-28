https://static.news.ru/photo/07629f06-998f-11e9-b8b8-fa163e074e61_1024.jpg Анзор Кавазашвили Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал новый лимит на легионеров в российском футболе.

Я даже говорю об этом с трудом. Мне хочется плакать. И бросить перчатку, вызвать на дуэль членов исполкома, которые проголосовали за такой лимит!, — цитирует Кавазашвили « Совесткий спорт ».

В сезоне-20/21 Российской премьер-лиги (РПЛ) лимит составит «8+17». Клубы смогут заявлять не более восьми легионеров, при том что общая заявка не должна превышать 25 человек.

В настоящий момент в РПЛ существует лимит «6+5», но распространялся он не на сезон, а на игру — на поле могли находиться не более шести легионеров, тогда как в клубе их может быть сколько угодно.

Ранее News.ru писал, что «Уфа» планирует подписать не менее шести российских игроков.