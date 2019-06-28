Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что попросил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который завершил выступления за национальную команду, не менять номер телефона.
Я попросил Акинфеева не менять телефон? Ситуации бывают разные. Мы это уже прожили с Сергеем Игнашевичем. В самый решающий момент он нам помог, — цитирует Черчесова пресс-служба ЦСКА.
Станислав Черчесов: Для— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska)
#ЦСКАматч со Спартаком будет подготовительным https://t.co/hzfAKL2kRE pic.twitter.com/CU2mKBpoQW June 29, 2019
Акинфеев завершил выступления за сборную России после чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.
Ранее адвокат Дарьи Глушаковой, жены Дениса Глушакова, Сергей Жорин рассказал, как футболист будет выплачивать алименты в новом клубе — грозненском «Ахмате», писал News.ru.