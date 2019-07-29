ЦСКА на своём поле с минимальным счётом переиграл «Локомотив» (1:0) в рамках третьего тура чемпионата России. Полузащитник «армейцев» Кристиян Бистрович отметил, что считает правильным решением внедрение в российский футбол системы VAR.

— С победой вас.

— Спасибо. Матч складывался достаточно тяжело, так как «Локомотив» играл очень плотно. Классная команда, которая задала высокий ритм на все 90 минут.

— Как оцените первый спорный эпизод в матче, когда за игру рукой Живоглядова не стали назначать пенальти в ворота «Локомотива»?

— Я не знаю, если честно. Не полностью видел эпизод, так что не хотел бы давать ему какую-либо оценку. Во втором эпизоде, когда свалили Чалова, думаю, что нарушение там всё же было. Не зря же его пересматривал судья.

— А в раздевалке этот момент не обсуждали?

— Нет, об этом не говорили.

Сергей Булкин/News.ru

— Что в общем можете сказать о судействе?

— Сейчас это уже не так важно — мы добились успеха, набрали три очка. ЦСКА смог показать неплохой футбол, порадовать своих болельщиков.

— Пока только по одному матчу в каждом туре будет проходить с использованием VAR (видеоассистент рефери — Ред.). Благодаря видеоповторам сейчас удалось углядеть нарушение на Чалове и поставить пенальти в ворота «Локо». Думаете, что данная система должна использоваться на всех встречах РПЛ?

— У этой системы есть как преимущества, так и недостатки. Да, сейчас видеоповтор сыграл нам на руку, в следующем матче это может помочь уже сопернику. Но если оценивать в целом, то VAR — это хорошо.

— Чем-то вас соперник смог удивить?

— Они выглядели очень неплохо. Приятно обыгрывать такой опытный коллектив. Тем более в своих стенах.

— Почему вас заменили в перерыве? Повреждение или по каким-то тактическим мыслям?

— Просто я в первой половине получил жёлтую карточку. Надо было продолжать агрессивно действовать в центре поля, а это могло привести к удалению. Если бы не «горчичник», то я вышел бы на поле во втором тайме.

— После победы над принципиальным соперником футболисты ЦСКА получат дополнительный выходной?

— Нет, только один день, который и был изначально запланирован. А смысл отдыхать много, если чемпионат только стартовал? Надо готовиться к следующему сопернику.