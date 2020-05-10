Жена Жиркова рассказала о скором завершении футбольной карьеры мужа

https://static.news.ru/photo/17683fbe-92b3-11ea-90a0-fa163e074e61_660.jpg Инна и Юрий Жирковы Фото: innazhirkova/instagram.com

Инна Жиркова, жена полузащитника петербургского футбольного клуба «Зенит» Юрия Жиркова, рассказала, что супруг близок к завершению карьеры.

Она отметила, что футболист давно коллекционирует вещи Великой Отечественной войны и интересуется историей.

Скоро закончит карьеру футболиста, и его жизнь будет точно связана с историей, надеюсь, и мечта с музеем у него осуществится, — написала Жиркова на своей странице в Instagram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что итальянский футбольный клуб «Наполи» собирается купить у петербургского «Зенита» иранского нападающего Сердара Азмуна за €15 миллионов. Клуб из Неаполя хочет приобрести Азмуна, если нападающий Дрис Мертенс покинет команду. «Наполи» уже провёл первые переговоры с «Зенитом».