Жена Жиркова рассказала о скором завершении футбольной карьеры мужа

Инна Жиркова, жена полузащитника петербургского футбольного клуба «Зенит» Юрия Жиркова, рассказала, что супруг близок к завершению карьеры.
Она отметила, что футболист давно коллекционирует вещи Великой Отечественной войны и интересуется историей.
Скоро закончит карьеру футболиста, и его жизнь будет точно связана с историей, надеюсь, и мечта с музеем у него осуществится, — написала Жиркова на своей странице в Instagram.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что итальянский футбольный клуб «Наполи» собирается купить у петербургского «Зенита» иранского нападающего Сердара Азмуна за €15 миллионов. Клуб из Неаполя хочет приобрести Азмуна, если нападающий Дрис Мертенс покинет команду. «Наполи» уже провёл первые переговоры с «Зенитом».
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