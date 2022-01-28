Жена владельца «Спартака» назвала Газизова жвачкой, прилипшей к подошве

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова назвала бывшего генерального директора клуба Газизова жвачкой, прилипшей к подошве, сообщает «Матч ТВ». Таким образом, она отреагировал на разбирательства, которые происходят между Газизовым и «Спартаком». Ранее сообщалась, футбольный функционер подал судебный иск в отношении московского клуба.

Газизов как жвачка, которая прилипла к подошве и не отлипает. То, что он просит 10 процентов «Спартака» — он неадекватный, — заявила Салихова.

Также Салихова усомнилась в профессиональных качествах бывшего генерального директора красно-белых.

Газизов нас сильно утомил. Он никудышный спортивный директор. Еще и как гендиректор не работал. «Спартак» до сих пор расхлебывает все это. Полный ноль, — добавила она.

Бывший генеральный директор московского «Спартака», ныне занимающий аналогичную должность в «Уфе» Шамиль Газизов рассказал, что при найме на работу владелец «красно-белых» Леонид Федун предложил ему процент от клуба.

Газизов был назначен на должность генерального директора «Спартака» в июле 2020 года. В этот период клуб пополнил состав такими футболистами, как Остон Урунов, Виктор Мозес и Александр Кокорин. В декабре Газизов покинул свой пост.

Ранее Газизов заявил, что руководство «Спартака» не выполнило обещания, данные ему в период работы в клубе. Он отметил, что изначально в команде ставили перед ним одни задачи, а затем сменили курс.