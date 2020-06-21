Футбол

Жена Карпина отреагировала на решение РФС сценой из «Брата-2»

19:06, 21 июня 2020 42
Дарья и Валерий Карпины Дарья и Валерий Карпины Фото: dasha.karpina /instagram.com

Дарья Карпина, жена главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина, отреагировала на перенос матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Динамо» из-за вспышки коронавируса в московской команде.

Находясь за тысячи километров от Ростова, душа болит вдвойне от такой несправедливости, — написала Дарья на своей странице в Instagram.

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Как писал NEWS.ru, накануне матча «Сочи» и «Ростова» коронавирус выявили у шести игроков ростовской команды, поэтому клубу пришлось выставить на игру юношеский состав со средним возрастом футболистов 17,2 года. Ростовчане проиграли 1:10, но отразивший пенальти и полтора десятка ударов сочинцев вратарь-дебютант Денис Попов стал лучшим игроком матча и прославился в соцсетях.

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