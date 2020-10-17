«Зенит» после победы над «Сочи» единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ

https://static.news.ru/photo/278c6478-107c-11eb-acd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-zenit.ru

Матч 11-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Сочи» завершился победой хозяев 3:1. «Сине-бело-голубые» единолично возглавили турнирную таблицу.

Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Первым открыл счёт Вячеслав Караваев на 16-й минуте. На 24-й минуте Александр Ерохин увеличил разрыв.

Во втором тайме «Сочи» удалось отыграть один мяч — на 57-й минуте забил Кирилл Заика. Но финальную точку поставил на 93-й минуте Дуглас Сантос.

«Зенит» набрал 24 очка и стал единоличным лидером турнирной таблицы. «Сочи» сохранил четвёртое место.

Ранее NEWS.ru писал о переходе в петербургский «Зенит» бразильца Вендела из португальского «Спортинга». «Сине-бело-голубые» отдали за игрока $20 млн, что стало самой дорогой покупкой российских клубов в летнее трансферное окно.