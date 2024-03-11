Захарян может сыграть за сборную впервые после перехода в «Реал Сосьедад» Игрок «Реал Сосьедада» Захарян вошел в состав сборной России по футболу

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Арсен Захарян

Полузащитника Арсена Захаряна впервые включили в состав российской национальной сборной по футболу после его трансфера из столичного «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад», сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Учебно-тренировочные сборы начнутся на территории Новогорска 14 марта.

Президент РФС Александр Дюков рассказывал, что сборная России по футболу в этом году планирует провести товарищеские матчи с командами Белоруссии и Китая. По его словам, в ближайшее время пройдут товарищеские встречи с командами Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта). Обе игры состоятся на «ВТБ-Арене» в Москве, начало — в 20:00.

Также в состав сборной включили вратарей Матвея Сафонова из «Краснодара», Андрея Лунева из азербайджанского «Карабаха» и Александра Максименко из «Спартака». В оборонительной линии могут задействовать Сергея Волкова из «Краснодара», Арсена Адамова из «Оренбурга», Даниила Хлусевича из «Спартака», Игоря Дивеева из ЦСКА, Максима Осипенко из «Ростова», Александра Сильянова и Евгения Морозов — оба из «Локомотива», Евгения Харина из «Ахмата» и Юрия Горшкова из «Крыльев Советов».

В полузащите, согласно данным РФС, могут использовать Далера Кузяева из французского «Гавра», Дмитрия Баринова, Антона Миранчука и Сергея Пиняева — все из «Локомотива», Данила Глебова из «Ростова», Александра Черников из «Краснодара», Данила Пруцева и Антона Зиньковского — оба из «Спартака», Ивана Облякова из ЦСКА, Александра Головина из «Монако», Андрея Мостового из «Зенита», Алексея Миранчука из итальянской «Аталанты». Атакующую линию представляют Федор Чалов из ЦСКА, Константин Тюкавин из «Динамо» и Иван Сергеев из «Зенита».

Захарян стал игроком «Реал Сосьедада» в августе прошлого года. Российский игрок был вынужден пропустить две последние встречи в связи с травмой.

Ранее глава РФС заявил, что санкционное давление в спорте на Россию усиливается и положительных изменений ждать не стоит. В то же время он высказал мнение, что все быстро меняется и через какое-то время изменения могут случиться.