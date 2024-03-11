Глава РФС рассказал о товарищеских матчах российской сборной Президент РФС Дюков: в этом году возможен товарищеский матч с Китаем

Фото: Evgeny Filippov/Global Look Press

Сборная России по футболу

Сборная России по футболу в этом году планирует провести товарищеские матчи с командами Белоруссии и Китая, рассказал в беседе с «РБ Спорт» президент Российского футбольного союза Александр Дюков. По его словам, в ближайшее время пройдут товарищеские встречи с командами Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта).

Мы договорились о проведении игры со сборной Белоруссии. Матч планируется в июне — на выезде, в Минске. <...> Находимся в контакте с коллегами из китайской федерации футбола. Матч со сборной Китая возможен, но пока рано говорить о сроках, — рассказал глава РФС.

Он добавил, что организация поддерживает контакты с футбольными федерациями многих стран мира. При этом, по словам Дюкова, переговоров о товарищеском матче с командой Казахстана на текущем этапе не ведется. В то же время, как отметил президент РФС, есть вероятность участия сборной России в каком-либо неофициальном турнире летом или осенью этого года.

Если будет возможность, мы рассмотрим вариант участия в турнире, — пообещал Дюков.

Ранее глава РФС рассказал на полях выставки-форума «Россия» на ВДНХ, что санкционное давление в спорте на Россию усиливается и положительных изменений ждать не стоит. В то же время он высказал мнение, что все быстро меняется и через какое-то время изменения могут случиться.