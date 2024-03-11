Президент РФС высказался о будущем футбола в России Глава РФС: положительных изменений в вопросе санкций против РФ ждать не стоит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Дюков

Санкционное давление в спорте на Россию усиливается и положительных изменений ждать не стоит, заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков на полях выставки-форума «Россия» на ВДНХ. В то же время он считает, что все быстро меняется и через какое-то время изменения могут случиться, передает «Спорт-Экспресс».

Санкционное давление и в спорте, и в экономике усиливается. Наверное, в данный момент вряд ли стоит ждать положительных изменений. Но все меняется достаточно быстро. Через какое-то время изменения возможны, — сказал Дюков.

Продление контракта с тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным РФС обсудит в мае-июне. Дюков также высказался о предстоящих товарищеских играх с командами Сербии и Парагвая, назвав их важными как для игроков и РФС, так и для болельщиков.

Еще не обсуждали (контракт с Карпиным. — NEWS.ru), сделаем это в мае-июне. Давайте сперва проведем сборы, матчи. Ближе к концу сезона обсудим будущее. <...> Это важные матчи (с Сербией и Парагваем. — NEWS.ru) для всех: для РФС, игроков, болельщиков, общественности, тренерского штаба. Уверен, что мы будем готовиться к матчам серьезно, нужно провести их на хорошем уровне, — высказался Дюков.

Глава РФС добавил, что есть договоренность о проведении матча со сборной Белоруссии. По его словам, игра запланирована на июнь, она пройдет в Минске. Дюков также подчеркнул, что если будет возможность, то РФС рассмотрит вариант участия российской сборной в турнире ЦАФА в 2024 году.

Кроме этого, президент РФС ответил на вопрос о возможной игре между сборными РФ и Китая. Как отметил Дюков, Россия находится в контакте с коллегами из КНР, однако о дате матча говорить пока рано.

Ветеран «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили ранее заявил, что любую игру на международном уровне нужно приветствовать и играть, чтобы не потерять навыки, иначе российские футболисты скоро «превратятся в мух после длинной спячки». Он считает, что матч против Парагвая является отличной возможностью наиграть молодых игроков из основных составов клубов РПЛ.