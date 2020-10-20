«Ювентус» одержал победу над киевским «Динамо» в рамках ЛЧ

https://static.news.ru/photo/1c3701a0-1310-11eb-a223-fa163e074e61_660.jpg Фото: juve_club/vk.com

«Ювентус» смог одержать выездную победу над киевским «Динамо» в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Так, в составе туринцев дубль оформил нападающий Альваро Мората. Он в начале второго тайма добил мяч в ворота после удара полузащитника Деяна Кулушевски, а на 84-й минуте замкнул головой подачу Хуана Куадрадо с правого фланга.

Ранее NEWS.ru писал, что «Зенит» уступил «Брюгге» со счётом 1:2 на старте группового этапа Лиги чемпионов.

Так, на 63-й минуте Деннис принёс своей команде первый гол. На 74-й минуте счёт сравнялся — Хорват забил мяч в собственные ворота. Затем на 93-й минуте Де Кетеларе отправил второй мяч в ворота Михаила Кержакова.