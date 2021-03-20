«Ювентус» не собирается расставаться с Роналду ближайшим летом

https://static.news.ru/photo/fdd5e6f8-8ade-11eb-b377-96000091f725_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Jonathan Moscrop via imago-images.de/Global Look Press

Португальский нападающий Криштиану Роналду вряд ли покинет итальянский «Ювентус» в ближайшее трансферное окно, которое откроется летом. Как заявил спортивный директор клуба Фабио Паратичи, в планы «бьянконери» не входит расставание с лидером команды.

Мы решили сохранить Криштиану Роналду. Он лучший игрок мира и мы крепко за него держимся, — приводит слова Паратичи портал Football Transfers.

Функционер заметил, что клуб с прошлого сезона запустил новый проект и одна неудача не изменит планов. Равно как ничего не изменил бы и успех. Речь идёт о провальном выступлении «Юве» в Лиге чемпионов — «старая синьора» во второй раз подряд выбыла из борьбы уже в первом раунде плей-офф главного европейского клубного турнира.

После этого в СМИ стала активно распространяться информация о скором уходе Роналду и о его возвращении в мадридский «Реал». Прежде всего, сам игрок якобы был недоволен ситуацией. Кроме того, на этот шаг было готово пойти руководство «Ювентуса», чтобы облегчить финансовое положение клуба, — по контракту, действующему до лета 2022 года, Роналду получает €31 млн в год.

Ранее, как писал NEWS.ru, возможное возвращение португальца прокомментировал главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Он подчеркнул, что при всей значимости заслуг Криштиану и того, что он сделал для клуба, верить слухам не стоит.