Юран отреагировал на желание Месси покинуть «Барселону»

https://static.news.ru/photo/4562cddc-e793-11ea-bd68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Fahy/Global Look Press

Бывший нападающий английского «Миллуолла» и экс-наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран считает, что форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси должен завершить карьеру в испанской лиге.

Я не могу себе представить Месси в другом клубе, кроме «Барселоны». Уходить из клуба надо не ему, а президенту, потому что за аргентинца болеет половина мира, если не больше. Тяжело будет воспринимать другую футболку с фамилией Месси. Я надеюсь, что он передумает и закончит карьеру именно там. А после завершения продолжит работать в структуре команды. При всём уважении к другим футболистам, Лионель — настоящая икона «Барселоны», — сказал Юран корреспонденту NEWS.ru

По мнению российского футболиста и тренера, выбирая между итальянским и английским футболом, 33-летний аргентинец отдаст предпочтение «Интеру», с которым, по информации различных зарубежных СМИ, он ведёт переговоры.

Я думаю, итальянский футбол ему был бы ближе. Когда в АПЛ лидеры встречаются с аутсайдерами, то матчи проходят довольно жёстко, футболисты не церемонятся и играют неаккуратно. Мне кажется, в Италии относятся с уважением несмотря на борьбу. И он, скорее всего, склоняется больше в ту сторону. «Интер» — это большое имя, но я всё равно надеюсь, что это не произойдёт, — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что последние полгода информация о возможном уходе Лионеля Месси из «Барселоны» всё чаще мелькала в СМИ, поэтому любое очередное упоминание о возможной смене прописки аргентинца воспринималось многими не всерьёз. Но на этот раз ситуация кардинально изменилась. Месси отправил в клуб официальный факс с запросом о расторжении контракта. В ответ на это «Барселона» решила подать в суд на футболиста, президент клуба Жозеп Бартомеу чуть было не покинул свой пост, а глава Каталонии уже выразил благодарность аргентинцу за годы, проведённые в их команде.