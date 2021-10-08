Всё из ничего: Россия провела ужасный матч со Словакией, но добилась победы

Сборная России провела худшую игру в отборочном цикле чемпионата мира-2022, но чудом умудрилась одержать важнейшую победу. Дома со счётом 1:0 обыграна Словакия. Битва с Хорватией за выход на мундиаль продолжается, но за россиян очень тревожно.

Как без рук

В преддверии октябрьских матчей сборной России болельщики и специалисты обсуждали две главные темы. Первая — демарш Артёма Дзюбы, который отказался играть за сборную России. Форвард мотивировал это не лучшими физическими кондициями, но такое объяснение вряд ли хоть кому-то кажется правдоподобным.

В последних матчах форвард играл практически без замен, начал пачками забивать и отдавать голевые передачи, а также был признан лучшим футболистом сентября в РПЛ. Неплохо для якобы уставшего и неготового футболиста, не правда ли?

Практически все уверены, что настоящая причина самоотвода Дзюбы в конфликте с Валерием Карпиным, причем последний наверняка был готов не просто взять форварда в команду, но и дать ему достаточное количество игрового времени, ведь конкуренты Дзюбы совершенно перестали забивать. Грустно, что неспортивные причины лишили команду нападающего, который находится в отличной форме.

Вторая тема для обсуждения — эпидемия травм в команде. Карпин не мог рассчитывать на нескольких ключевых игроков, среди которых Александр Головин, Денис Черышев и Алексей Ионов. Очень пригодились бы фланговые защитники Илья Самошников, Вячеслав Караваев и Марио Фернандес, но последний после сентябрьских матчей завершил карьеру в сборной, а остальные тоже стали жертвами травм.

Именно поэтому Карпину при выборе стартового состава на матч со Словакией пришлось идти на огромный риск. На флангах обороны вышли Сергей Терехов и Алексей Сутормин. Обоих не назовёшь юными игроками, однако на двоих у них не было ни одной минуты за национальную сборную.

Сюрпризом стала замена голкипера. Маринато Гилерме, отыгравший на ноль все три сентябрьских матча сборной, уступил место Матвею Сафонов. Хотя, если смотреть на последние матчи вратарей в клубах, этот выбор кажется вполне логичным.

Еще одной проблемой для Карпина стала дисквалификация за перебор жёлтых карточек Алексея Миранчука. Вместо него в стартовом составе вышел Зелимхан Бакаев, который в последних матчах «Спартака» переживает ренессанс. В остальном сюрпризов в составе сборной не было. Даже при учете обилия травм, старт россиян смотрелся вполне боеспособным.

Бей своих

Начало встречи получилось очень нервным. Обе команды играли суперосторожно и допускали слишком много брака. Могло показаться, что в не лучшем состоянии находится газон, хотя перед матчем на поле никто не жаловался.

Первый достойный внимания эпизод произошёл на восьмой минуте. Фёдор Смолов из-за пределов штрафной здорово приложился по мячу, который, к сожалению, полетел прямо по центру ворот. Голкипер словаков Марек Родак перевел мяч на угловой. Их, кстати россияне на старте матча подали огромное количество. Вот только ничего опасного создать не получилось.

К исходу первой половины первого тайма игру стало смотреть откровенно скучно. У россиян вообще ничего не получалось в атаке, но и словаки выглядели не лучше. Однако на 24-й минуте хозяевам всё же удалось убежать в контратаку: Бакаев сместился в центр и покатил на Терехова, тот переправил мяч на Арсена Захаряна, который сделал безадресный прострел. Однако защитник словаков Милан Шкриньяр то ли не услышал подсказку голкипера, то ли вообще её не получил, и в отчаянном подкате переправил мяч в собственные ворота. Автогол получился очень курьёзным, ведь россиян не было рядом с мячом в радиусе пяти-семи метров.

В оставшееся время первого тайма сборная России играла без преувеличения отвратительно и лишь чудом сохранила победный счет. Дважды словаки откровенно простили соперника, пробив мимо из очень выгодных позиций, а один раз блестяще сыграл Сафонов. На 40-й минуте Лукас Хараслин обводящим ударом практически уложил мяч в девятку, но вратарь сборной России в красивом прыжке отвёл угрозу. Однако было ясно, что сборной России нужно что-то менять. Рассчитывать на «отскок» на протяжении всего второго тайма было бы наивно.

Необыкновенное чудо

На неудачное течение игры Карпин отреагировал двумя заменами в перерыве. Смолова на острие атаки поменял Антон Заболотный, а Захарян уступил место одноклубнику по «Динамо» Даниилу Фомину. Молодой звезде сборной России матч откровенно не удался. Кроме прострела, который по счастливой случайности превратил в автогол Шкриньяр, у Захаряна не получилось ничего.

Оба футболиста классно вошли в игру, которая, к счастью, поменяла характер. Фомин хорошо разгонял атаки, а активный Заболотный здорово цеплялся за мяч и как всегда активно включался в прессинг. Хорош был и Бакаев, через которого шли практически все атаки россиян. При этом словаки все равно продолжали создавать остроту у ворот россиян. Не покидало ощущение, что одного гола россиянам для победы не хватит

На 76-й минуте болельщики сборной России пережили страшные секунды. Георгий Джикия исполнил Андрея Семёнова в матче Евро против Бельгии и махнул мимо мяча. Нападающему словаков Роберту Боженику оставалось лишь пробить мимо Сафонова, но вратарь каким-то чудом отразил мяч ногами. Фантастическое везение россиян!

По всем законам россияне должны были пропустить в концовке, но Карпин, кажется, заключил сделку с кем-то потусторонним. Хозяева вымучили победу, но эту игру хочется поскорее забыть. Главное — счет на табло.

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По итогам матча со словаками можно сделать несколько выводов. Во-первых, россиянам теперь придется постараться, чтобы упустить второе место в группе. Во-вторых, обойти Хорватов теперь ещё тяжелее. Они в параллельном матче победили Кипр со счётом 3:0 и увеличили отрыв от россиян по разнице мячей. В-третьих, Карпину нужно что-то сделать с игрой. Вечно так везти не будет. А если даже и будет, смотреть подобный футбол — бесчеловечная пытка.