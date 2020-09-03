Встретили не по-братски: Россия обыграла Сербию в Лиге наций

https://static.news.ru/photo/88e6e90c-ee29-11ea-8cd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: TeamRussia/twitter.com

NEWS.ru рассказывает, как российская национальная команда стартовала во втором розыгрыше Лиги наций домашним поединком с Сербией без зрителей на трибунах столичной «ВТБ Арены».

Каникулы длиной в 289 дней

Пандемия COVID-19 давно приучила нас интересоваться статистикой. Мы уже привыкли считать, сколько месяцев, недель и дней прошло с момента какого-нибудь значимого спортивного события, затем отправленного на длительную паузу из-за карантинов и самоизоляций. В стане футбольной сборной России провели все подсчеты самостоятельно, и получилось, что команда Станислава Черчесова проводила свой последний официальный поединок 289 дней назад — в ноябре минувшего года против сборной Сан-Марино в отборочном цикле Евро-2020. Который, кстати, тоже благодаря коронавирусу «переехал» на лето 2021-го.

Но вот, наконец, состоялось возвращение большого европейского футбола и на уровне сборных. Национальные чемпионаты и еврокубки прошлого сезона благополучно удалось доиграть, и теперь настала пора включаться в процесс и институту сборных. Лига наций — турнир, напомним, новый: нынче он проводится лишь во второй раз, и призван заменить товарищеские (или контрольные, как любит говорить Станислав Саламович) матчи на игры с реальным турнирным смыслом. В частности, в Лиге наций можно заработать путёвки на чемпионаты мира или Европы, кому не удалось сделать это в соответствующем отборочном цикле.

Такая задача, к слову, стоит перед сборной Сербии, которая оказалась с россиянами в одной группе под номером 3 в подразделении B Лиги наций. Балканцы в квалификации к Евро-2020 финишировали лишь на третьем месте в группе, пропустив вперёд команды Португалии и Украины, а потому подопечным Любиши Тумбаковича сам бог велел выкладываться по полной в новом турнире.

Ну а россиянам, учитывая амбиции Черчесова, нужно попытаться пойти на повышение и перейти в дивизион А Лиги наций, для чего необходимо стать первыми в группе 3. В ней ещё играют сборные Турции и Венгрии, и с каждым из соперников нашей команде предстоит встретиться нынешней осенью по два раза — дома и в гостях.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), между прочим, незадолго до старта турнира засомневался в целесообразности его проведения, учитывая плотенйший график игр в национальных чемпионатах и еврокубках. Но в итоге всё-таки было принято решение играть — правда, при абсолютном запрете на посещение матчей сборных зрителями во всех странах.

Поэтому поединок Россия — Сербия начался поздним вечером 3 сентября на столичной арене в Петровском парке в камерной обстановке. Тишину пустого стадиона нарушали только восклицания футболистов на поле и тренеров на бровке, аплодисменты запасных игроков да гулкие звуки ударов по мячу.

Шунин в воротах — главный сюрприз от Черчесова

Черчесов, лишившийся значительной части группы атаки и центральной зоны (из-за травм на разные сроки выбыли Алексей Миранчук, Александр Головин, Дмитрий Баринов, Евгений Луценко), получил счастливую возможность использовать практически всех футболистов основной обоймы в обороне. Поэтому она и предстала в привычном виде — за исключением позиции левого защитника. Её занял не один из любимчиков Станислава Саламовича — Фёдор Кудряшов, сейчас не имеющий игровой практики (поскольку чемпионат Турции, в котором он играет, пока не стартовал), а Вячеслав Караваев. Для игрока петербургского «Зенита», конечно, более привычно действовать на правом фланге, но при «живом» Марио Фернандесе претендовать на эту позицию бессмысленно. Но Караваев, как выяснится позже, даже из этого тактического хода извлечёт немалую пользу.

\В центре же обороны вышла достаточно сыгранная связка Андрей Семёнов — Георгий Джикия. И, кстати, Черчесов не стал использовать схему с тремя центральными защитниками: отчасти, видимо, потому, что не хотел жертвовать кем-то из игроков группы атаки, отчасти по причине желания действовать на своём поле с большим акцентом на действия на чужой половине поля.

Дуэт опорных полузащитников (Роман Зобнин — Магомед Оздоев) не стал большим сюрпризом, а впереди Черчесов предпочёл обойтись без авантюры и не стал выставлять сразу двух одноплановых нападающих. Хотя, конечно, многим болельщикам и специалистам не терпелось увидеть, как помирившиеся Артём Дзюба и Александр Соболев будут действовать бок о бок в одной связке. Но в итоге в роли единственного форварда выступил капитан сборной Дзюба, а из глубины его поддерживали Зелимхан Бакаев, Алексей Ионов (на правом фланге) и «вечный» Юрий Жирков (слева).

А, пожалуй, главным сюрпризом стало появление на посту номер один Антона Шунина. Правда, Гильерме своими ошибками в последних играх за «Локомотив» допускал мысли о подобной замене. А в пользу Шунина сыграл и тот факт, что матч проводился на родном для него динамовском стадионе.

Сербы использовали популярную в Европе и, в частности, в итальянской Серии А (где выступает немало представителей этой балканской страны) расстановку 3-4-2-1. В частности, двое из тройки защитников — Никола Миленкович и Никола Максимович — представляли соответственно «Фиорентину» и «Наполи», в роли правого вингера выступил Дарко Лазович из «Вероны», а одним из атакующих полузащитников стал Сергей Милинкович-Савич из римского «Лацио».

Всё решил дубль Дзюбы

Этот опытный футболист с двойной фамилией и стал участником, пожалуй, самого опасного момента в первой половине встречи. Сербам удалась контратака левым флангом, Филип Костич из немецкого «Айнтрахта» выдал точную передачу на набежавшего Милинковича-Савича, но Сергей из убойной позиции не попал в ближний угол ворот.

Ещё одну возможность открыть счёт упустил чуть раньше форвард Александар Митрович из ангшийского «Фулхэма»: после розыгрыша углового фактурный нападающий головой пробил в направлении дальнего верхнего угла, но тоже промахнулся.

Россияне до перерыва создали единственный голевой момент. Джикия, выиграв позицию в чужой штрафной, после длинной верховой передачи сбросил мяч под удар Дзюбе, однако голкипера Марко Дмитровича выручил кто-то из защитников, вовремя оказавшись почти на линии ворот.

В целом же ни одна из команд не выглядела явным фаворитом по игре: соперники примерно поровну владели мячом и не выказывали желания отсиживаться в обороне, выжидая ошибки противоположной стороны.

Перерыв, как выяснилось, пошёл на пользу хозяевам: сразу после возобновления игры они провели скоростную атаку, в завершающей стадии которой Бакаев вынудил соперника нарушить правила вблизи ворот. Пенальти, разумеется, исполнил Дзюба — и не оставил никаких шансов голкиперу сербов.

Этот гол не слишком поменял общую картину игры: сербы продолжали пытаться атаковать через фланги, россияне не стали отходить в глухую оборону. Вскоре Любиша Тумбакович выпустил на замену ещё одного представителя Серии А Александра Коларова (на днях он сменил римскую «Рому» на миланский «Интер»), видимо, с расчётом на умение полузащитника искусно исполнять штрафные удары.

Однако подопечные Черчесова почти сразу же нанесли второй тяжёлый удар по обороне соперника. После комбинации на левом фланге Караваев, получив пас от Зобнина, эффектно из-за пределов штрафной площади закрутил мяч в дальний угол ворот Дмитровича. Два мяча по такой игре фактически гарантировали россиянам победу.

Правда, свой гол сербы всё-таки забили — усилиями своего главного «тарана» Митровича. Однако Дзюба спустя четыре минуты оформил дубль и окончательно застолбил за российской сборной первую победу в новом розыгрыше Лиги наций. Заодно дав понять, что игровой спад Артёма в «Зените» — это одно, а способность быть максимально полезным национальной команде — совсем другое.

Напоследок и у Шунина появилась возможность проявить себя, исправляя пару оплошностей игроков обороны российской сборной, и голкипер с блеском нейтрализовал все попытки соперника забить ещё один мяч.

Теперь 6 сентября наша команда сыграет в Будапеште с венграми, которые в стартовом туре в гостях одолели турецкую сборную (1:0).