Встреча «Химок» с тульским «Арсеналом» завершилась ничьей

https://static.news.ru/photo/ac161f70-e70c-11ea-b138-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fckhimki_official

В матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский «Арсенал» сыграл вничью с подмосковными «Химками».

Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживал арбитр Николай Волошин, его ассистентами были судьи на линиях Рашид Абусуев и Владимир Миневич.

Счёт был открыт на 30-й минуте первого тайма стараниями Камрана Алиева. Тульский клуб сумел отыграться на 76-й минуте — отличился Эванс Кангва, которому ассистировал Владислав Пантелеев.

«Арсенал» набрал пять очков и в настоящее время находится на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (2) — на 15-м месте.

В ходе шестого тура «Арсенал» должен встретиться на выезде со «Спартаком». В то же время «Химки» проведут домашний матч с «Ротором». Обе встречи намечены на 29 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что в матче пятого тура РПЛ «Тамбов» встретился с «Сочи» на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Игра завершилась победой сочинцев со счётом 1:0.

Единственный гол на 91-й минуте забил хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа. В ходе встречи главный арбитр Алексей Матюнин показал две жёлтые карточки — первая досталась защитнику «Сочи» Тимофею Маргасову, а вторая — нападающему «Тамбова» Герману Онугхе.