Вратарь «Химок» толкнул болбоя во время стыкового матча в Хабаровске

Вратарь «Химок» Илья Лантратов / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вратарь «Химок» Илья Лантратов толкнул одного из болбоев во время стыкового матча чемпионата России против «СКА-Хабаровска». Болбой после столкновения с вратарём упал на землю и долго не вставал на ноги. Этот эпизод попал в прямую трансляцию «Матч ТВ».

Вратаря возмутило, что болбой тянет время и не отдаёт мяч. К тому моменту «Химки» проигрывали «СКА-Хабаровску» в первом стыковом матче. В итоге Лантратов выхватил мяч из рук болбоя и оттолкнул его в сторону. После игры голкипер подошёл к молодому человеку и извинился перед ним.

Встреча завершилась победой «СКА-Хабаровска» со счётом 1:0. Ответный матч состоится в Москве 28 мая. Победившая команда по сумме двух встреч выйдет в Российскую премьер-лигу (РПЛ), а проигравшая в сезоне-2022/23 будет выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Ранее сообщалось, что Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение о сохранении действующего формата проведения чемпионата России в следующем сезоне. Премьер-лига пройдёт в два круга с участием 16 клубов, говорится на сайте организации.