Восемь футболистов «Динамо» продлили контракты с клубом

Восемь футболистов московского футбольного клуба «Динамо», чьи соглашения истекают 30 июня 2020 года, продлили контракты с командой.
До конца сезона-2019/20 в команде останутся Антон Соснин, Владимир Рыков, Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Жоаозиньо, Кирилл Панченко, а также находящиеся в команде на условиях аренды Сильвестр Игбун и Оскар Хильемарк, сообщает пресс-служба «Динамо».
NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб «Динамо» сыграл вничью со столичным ЦСКА в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счётом 0:0. В матче с «Динамо» футболистами ЦСКА руководил Сергей Овчинников.
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