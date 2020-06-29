Восемь футболистов «Динамо» продлили контракты с клубом

https://static.news.ru/photo/d475e30e-b9f0-11ea-980e-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Панченко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восемь футболистов московского футбольного клуба «Динамо», чьи соглашения истекают 30 июня 2020 года, продлили контракты с командой.

До конца сезона-2019/20 в команде останутся Антон Соснин, Владимир Рыков, Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Жоаозиньо, Кирилл Панченко, а также находящиеся в команде на условиях аренды Сильвестр Игбун и Оскар Хильемарк, сообщает пресс-служба «Динамо».

NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб «Динамо» сыграл вничью со столичным ЦСКА в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счётом 0:0. В матче с «Динамо» футболистами ЦСКА руководил Сергей Овчинников.