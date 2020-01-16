Бывший нападающий «Ливерпуля», «Байера» и московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал о том, как он тренировал любительскую команду из седьмой немецкой лиги, признался, что мог войти в штаб Дмитрия Хохлова, добавив также, что без вылета в ФНЛ «бело-голубые» не смогли бы избавиться от своих прошлых проблем.

— Чем сейчас занимаетесь? Последнее упоминание о вас было в далёком 2017 году: тогда вы возглавляли клуб «Бюдерих», выступавший в седьмом по силе дивизионе Германии.

— В принципе ничем, от футбола отошёл. Больше времени посвящаю своей семье, детям. Были разговоры с московским «Динамо», не исключено, что у нас получится какое-нибудь сотрудничество в будущем. Летом меня очень сильно хотел в своём штабе видеть Дима Хохлов, но по некоторым личным причинам этого не произошло. Тем не менее я нахожусь на связи с клубом, мы общаемся. Не исключаю, что в будущем я ещё пригожусь «бело-голубым».

— Перестановки в тренерском штабе столичного клуба никак не сказались на перспективе поработать в «Динамо»? Всё же к себе вас звал Хохлов.

— Нет. Но сейчас не идёт разговор о том, чтобы я работал в «Динамо» в качестве тренера. Последний раз когда летал в Москву, Хохлова уже не было в команде. Встречался с руководством «бело-голубых», разговаривали на разные темы. У нас сложились неплохие отношения. Посмотрим, к чему это приведёт. Есть различные варианты.

Андрей Воронин Dmitry Golubovich/Global Look Press

— «Динамо» сейчас ищет себе спортивного директора, делая основной упор на то, чтобы он был иностранцем. Вы как раз подходите под заданный параметр (Воронин гражданин Украины, — NEWS.ru).

— Мне было бы интересно поработать в этом направлении, но я не буду рассказывать вам то, о чём конкретно мы разговариваем с клубом. Да, они ищут опытного спортивного директора, который помог бы «Динамо» выйти на новый уровень. Но я в данной сфере не работал никогда — ну кроме тренировок любительского клуба. Это интересная должность, так как задачи стоят очень амбициозные.

— Возвращаясь к разговору о любителях: вы покинули «Бюдерих» через полгода после начала сотрудничества. Почему после этого не стали искать себе какое-то ещё место для работы? Или решили, что тренерская деятельность — это не то, что хотелось бы?

— Скажем так, я и не искал такой вариант. Мой старший сын играл в этом клубе по юношам, я его постоянно возил на тренировки и многих знал. Команда осталась в один момент без главного тренера, я даже не помню, как вопрос зашёл на тему того, почему бы мне не поработать с ребятами. А уйти пришлось потому, что у команды не было никаких амбиций: если футболисты желали пойти на повышение в классе, то руководство придерживалось иной позиции. А смысл работать, если перед тобой не ставят никаких задач? Хотя бы подняться из седьмой лиги в шестую, чтобы был какой-то интерес, чтобы можно было пригласить более мастеровитых футболистов. Но пришлось закончить.

— То есть клуб предложил вам одну «цель» — просто наслаждайтесь футболом и получайте тренерский опыт?

— Не то, что опыт. Не могу так сказать. Я ведь с командой и сам тренировался. Даже были мысли возобновить профессиональную карьеру игрока, если бы стояли какие-то цели. Мой помощник, к примеру, матчей пять провёл в итоге за «Бюдерих». Мне было интересно попробовать что-то новое, сам расписывал все занятия, с ребятами поддерживал форму, но всё же это любители — на твою тренировку могут не прийти по разным причинам: кто-то заболел, кто-то устал, кто-то просто не захотел. Днём пишут, что на занятии будет 14 футболистов, ты готовишь под это всё упражнения, а по факту приходит всего 8-9 человек. У нас было так, что на одном из матчей собралось всего девять полевых игроков: кто-то был дисквалифицирован, у кого-то травма. Подняли парня из молодёжной команды и добавили ещё моего помощника. Если бы кто-то в тот момент получил травму — нам просто физически некем было бы его заменить. Смысл было дальше что-то делать? Это просто какое-то неуважение к футболу получается.

— Что мотивировало продолжать с ними сотрудничество до конца сезона, а не уйти после таких вещей?

— Потому что мы решили не бросать всё на полпути, а доработать. Изначально договорились, что сотрудничаем шесть месяцев, а дальше решим, как жить дальше. Я считаю, что время не прошло зря, мы неплохо поработали, у меня были замечательные отношения с ребятами, тренировки всем нравились. А вот с руководством что-то не пошло. Плюс, там один деятель начал мне рассказывать кого надо ставить в состав. Я психанул, предложил ему взять свисток и самому провести занятие. Я ведь не деньги зарабатываю, не имя себе тут делаю, меня же попросили помочь. Просто он немного перепутал то, с кем разговаривает, «поплыл». На этом вмешательства в тренировочный процесс прекратились.

— В себе тренера не убили? Вдруг кто-то опять обратится к вам за помощью. Может, «Фортуна» из Дюссельдорфа предложит вам какую-нибудь должность в академии или не менее родной леверкузенский «Байер».

— Нет. Мне просто кажется, что работать с детьми — это не моё. С ними же нужен совершенно другой подход и много терпения — то, чего у меня нет. Думаю, что мне с ними было бы трудно. Хотя опять же смотря какой возраст брать: молодёжь в 15-16 лет уже осознанно занимается футболом, там проще. У меня даже с моим сыном иногда бывают проблемы, так как я пытаюсь ему объяснить, как сделать лучше, а он где-то меня не слышит или не хочет слышать, и я сразу начинаю психовать. Из этого ничего хорошего в итоге не получается. А так, почему бы и нет. Но на сегодняшний день я до конца не готов к каким-то глобальным переменам, у меня четверо детей. Не могу бросить всё и уехать куда-то тренировать.

— Давайте потихонечку перейдём к теме московского «Динамо». Не обидно ли было видеть то, что происходило с командой в последние годы? Там был и вылет в ФНЛ, и почти банкротство.

— К этому всё шло, к сожалению. К такой ситуации клуб привело старое руководство. Всё началось ещё даже при мне. Пошло большое вливание денег, много средств просто где-то пропадало, трансферы были непонятные. Вдобавок к этому бесплатно уходили ключевые исполнители, что тоже было далеко от логики. Взять того же Смолова, который покинул «бело-голубых» без какой-либо компенсации. И так было со многими футболистами. Поступки и решения были такие, что их просто нельзя было понять и оправдать. Там ведь вообще порой брали тех, кто ни одного матча не проводил в первой команде. Взять хотя бы голландца, не помню его фамилию (речь идёт об Отмане Баккале, — NEWS.ru). Его перевели в итоге в дубль, а у парня такая зарплата была... И ведь кто-то проводит же подобные сделки. После всего «Динамо» просто обязано было пройти очищение первой лигой.

— То есть ФНЛ — это неминуемый путь к тому, чтобы привести все дела в порядок?

— На тот момент — да. А какой другой выход, тем более что денег не было? Если бы это было не «Динамо», а что-то другое, скорее всего, команда стала бы банкротом и прекратила своё существование. Тут ведь строили новый стадион, у клуба большая история — просто не позволили бы исчезнуть. Да, пусть давно не было титулов, но «Динамо» знают хотя бы из-за Яшина. Если не ошибаюсь, «бело-голубые» до последнего момента были единственной командой в России, которая не покидала элиту. Да ей бы в советское время просто никто не позволил бы вылететь. Хорошо, что сейчас пришло новое руководство. У них есть деньги, есть понимание развития клуба. Очень надеюсь, что всё запланированное удастся реализовать в ближайшем будущем. Хотелось бы, чтобы «Динамо» играло в Лиге чемпионов и стало чемпионом России.

— Нет опасения, что эта история с большим вливанием денег, которая случилась при Борисе Ротенберге, повторится ещё раз сейчас? Или ВТБ — это надёжный владелец?

— Ротенберг — это частный владелец, который наигрался с «Динамо» и оставил клуб. А ВТБ — это уже серьёзная структура, которая имеет государственную поддержку. Думаю, что банкиры рассчитывают построить хороший проект. Вряд ли они начнут сами у себя перекладывать из кармана в карман: деньги с трансферов для них просто копейки, не будет интереса в «распиле». Тем более стадион, Петровский парк уже принадлежат структурам ВТБ. Такими темпами и база отойдёт в ближайшее время к ним.

Возьмите тот же «Ливерпуль», который 30 лет не был чемпионом в Англии, но в итоге клуб идёт вторым после «Манчестер Юнайтед» по числу завоёванных титулов. Там ведь и средства были, и состав неплохой, но только в текущем сезоне у них есть хорошие шансы на то, чтобы стать первыми. Не знаю, что уже должно произойти, чтобы команда Клоппа упустила своё лидерство. «Сити» неплох, но «Ливерпуль» на данный момент ещё лучше, чем когда-либо ранее. «Горожане» почему были на первых строках в последние годы? Потому что соперники много ошибались и теряли очки на ровном месте. «Ливерпуль» сейчас имеет большой задел, около 15 очков отрыв от второй строчки, если не ошибаюсь. То же самое и в «Динамо»: они должны в первую очередь в трансферной политике и с молодёжью проделать большую и качественную работу, чтобы уже в ближайшее время начать добиваться больших результатов.

— Многих несколько насторожила летняя трансферная кампания, когда «бело-голубые» закупались пачками. Вас не смутило большое количество новичков?

— После того сезона надо было по-любому перестраиваться. А то в том году чуть не вылетели, но в итоге прописку удалось сохранить. До этого не было практически никакого бюджета на усиление. Поэтому предыдущий сезон был тяжёлым, так как особо возможностей что-то поменять не было. Нынешняя ситуация — это вполне нормальное развитие событий. Есть финансирование, пришёл ВТБ, который объявил, что готов вкладываться в развитие «бело-голубых». Поэтому такая массовая закупка была ожидаемой. То, что почти половина новичков не смогли проявить себя в начале сезона — вот это проблема. Перестановки — это нормально.

Андрей Воронин (слева) Иван Адаменко/NEWS.ru

— Вам не кажется, что Хохлов слишком сильно доверился спортивному директору Роману Орещуку, из-за чего были подписаны несколько «пассажиров»: Рамиль Шейдаев (на момент публикации интервью клуб уже расторг с игроком соглашение, — NEWS.ru), Игорь Калинин?

— Я на эту тему сейчас говорить не хотел бы. Чтобы давать какие-то оценки, надо быть на сто процентов уверенным в том, что знаешь, что же там было на самом деле, кто руководил трансферами, кто подписывал. Сейчас ходит очень много различных слухов на эту тему. Я знаю Хохлова очень хорошо, у нас с ним всегда были дружеские отношения. С Орещуком я познакомился на одном спортивном турнире в Турции, это случилось тогда, когда Хохлов уже подал в отставку. Не думаю, что мне есть о чём тут говорить. Слухи, повторюсь, ходят разные. Но то, что не заиграли футболисты, которые были подписаны летом — это факт. Тот же Филипп в какой-то момент очутился на скамейке запасных, Клинтон Н`Жие тоже себя не особо проявил. Почему так произошло — это другой вопрос.

— Можно ли сказать, что Хохлов был изначально обречён на провал при таком массовом обновлении состава?

— Опять же мне тяжело говорить что-то на эту тему. «Динамо» ведь по игре смотрелось здорово, просто не могло забить. Возьмите хотя бы домашний матч с «Рубином» — сколько там моментов было у ребят; в игре со «Спартаком» тоже были проблемы с реализацией. Возьми с казанцами три очка, бери три со «Спартаком», ведь ты действуешь в большинстве, а «красно-белые» тем более тогда были никакие — а ты с двух встреч набираешь лишь одно, а не шесть. Понятно, что когда всё это повторяется из раза в раз, то сказывается на команде, настроение у футболистов становится никаким. Плюс сначала на поле выходили одни, потом накупили других, перестало получаться что-либо. Это вот всё вместе и дало такой результат. Не знаю, как команда готовилась к сезону. Изначально казалось, что «Динамо» подошло к старту в оптимальных кондициях, но затем, что я слышал несколько раз, говорили, что с «физикой» всё плохо. Большинство вторых таймов «бело-голубые» проигрывали. То есть футболисты «бежали», а потом «останавливались». Но раз результат по итогам был неудовлетворительным, то что-то было не так.