В Великобритании умышленно кашляющих на судей футболистов будут удалять

https://static.news.ru/photo/28323cd4-d59b-11ea-9ec1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

В Великобритании футболистов, умышленно кашляющих на арбитров или соперников, будут удалять с поля.

Рекомендации для судей на фоне пандемии коронавируса внедрила Футбольная ассоциация Англии (FA). Согласно им, футболисты могут также подвергаться наказаниям за плевки на поле во время матчей, передаёт The Times.

При этом уточняется, что арбитры не несут ответственности за контроль над соблюдением социальной дистанции во время празднования футболистами забитых голов. Подготовленный перечень рекомендаций вступает в силу немедленно.

Ранее NEWS.ru писал о том, что лондонский «Арсенал» обыграл «Челси» в финальном матче Кубка Англии. Встреча состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу «канониров».