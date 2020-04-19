В «Тоттенхэме» оценили вероятность трансфера Дзюбы

https://static.news.ru/photo/cd6f361e-8264-11ea-a3c6-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба (слева) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор по развитию «Тоттенхэма» Роман Дубов считает, что форвард «Зенита» Артём Дзюба не перейдёт в стан «шпор».

Он напомнил, что из клуба ещё не ушёл Гарри Кейн, поэтому рано говорить о его потенциальной замене.

Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше, но думаю, что Артёма в «Тоттенхэме» мы не увидим, — заявил Дубов в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на канале «Матч ТВ».

По его словам, после окончания пандемии коронавируса много игроков из Восточной Европы могут оказаться в топ-клубах.

В январе 2020 года «Тоттенхэм» рассматривал возможность арендовать Дзюбу до конца сезона, поскольку капитан и лучший бомбардир «шпор» Гарри Кейн получил травму. Но «Зенит» не согласовал переход.

31-летний Артём Дзюба является лучшим бомбардиром РПЛ в нынешнем сезоне. В 21 матче он забил 13 голов.

NEWS.ru писал, что «Зенит» опроверг переход Дзюбы в римский «Лацио» в ближайшее трансферное окно. Генеральный директор клуба Александр Медведев подчеркнул, что с футболистом у него «полное взаимопонимание» относительно нового контракта. Действующее соглашение Дзюбы с клубом заканчивается 30 июня, пока не сообщалось о продлении контракта.