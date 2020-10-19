Уже не дети: почему ЦСКА должен бороться за золото в этом сезоне

Футбольный клуб ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) одолел московское «Динамо», тем самым добившись первой победы над «бело-голубыми» за четыре с половиной года, но важно другое. «Армейцы» 18 октября на «ВЭБ Арене» выглядели настоящей боевой машиной. Впереди активно действовали Константин Кучаев и постепенно оживающий Фёдор Чалов, им из глубины помогал почти безупречный в этом сезоне Никола Влашич, и даже экспериментально собранная защита на этот раз не подвела. Уверенная победа над «Динамо» позволила «армейцам» подняться на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. Идущие впереди «Зенит» и «Спартак» опережают ЦСКА только на два балла. Удастся ли ЦСКА побороться за золото в этом сезоне? NEWS.ru оценивает шансы «армейцев».

Концовка прошлого сезона выдалась для команды Гончаренко нервозной. Череда неудачных матчей привела к неожиданному отъезду главного наставника ЦСКА в Белоруссию. Несмотря на то что тренера в итоге удалось вернуть, а также сохранить место в Лиге Европы, атмосфера в команде была не самой благоприятной. Сейчас же всё это — пройденный этап. Как в отношении атмосферы, так и касаемо результата ЦСКА выглядит совсем иначе. И на то есть несколько важных причин.

Виктор Гончаренко Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причина номер один

Команда Гончаренко сильно преобразилась в первую очередь за счёт приобретений в этом сезоне. Невероятно, но факт: ЦСКА больше всех в РПЛ потратился в это трансферное окно, и на фоне пассивности в приобретении игроков в последние несколько лет подобная активность кажется большим достижением. К слову, ЦСКА как никто другой нуждался в усилениях. Прошедший сезон показал, что клубу недостаёт резервов не то что для игры на два фронта, но даже для борьбы внутри чемпионата. Теперь же проблему с составом удалось разрешить. За счёт приобретений таких футболистов, как защитник Бруно Фукс, полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов, нападающие Адольфо Гайч и Чедер Эджуке, ЦСКА закрыл почти все проблемные зоны. И хоть пока не все игроки сумели проявить себя (тяжелее всего адаптация проходит у Адольфо, Бруно же восстанавливается после травмы, полученной в первом матче за ЦСКА), есть среди них и те, кто уже дал определённую почву для размышлений.

Эджуке появился в составе «армейцев» в матче против «Ахмата», а уже в следующей встрече, в дерби против «Спартака», отметился голом. Второе взятие ворот случилось как раз в игре против «Динамо». Однако не только и не столько бомбардирские проявления нигерийца бросаются в глаза, как дриблинг и скорость футболиста. В каждом матче Эджуке отмечается в среднем двумя-тремя удачными обводками (попыток, конечно же, совершается больше). За счёт скорости ему удаётся в целом держать не только свой фланг (в матче против «бело-голубых» его присутствие на правом фланге стало настоящим облегчением сначала для Виктора Васина, а потом для Константина Марадишвили), но и смещаться на противоположный, что, безусловно, делает атаку ЦСКА более вариативной. Но не стоит думать, что действия футболиста безупречны и не вызывают вопросов — нет. Из недостатков: футболист не так активен в отборе мяча, предпочитает получать передачи от партнёров, чем самому их добывать. Да и некоторые обводки зачастую кажутся бессмысленными, особенно когда есть возможность отдать передачу на одноклубника, который располагается в более открытой зоне. Однако всё равно по потенциалу Эджуке — футболист, способный в ближайшем будущем стать сильнейшим усилением для ЦСКА.

Отдельное внимание хочется обратить и на Бахтиёра. В матче против «Динамо» казахстанский полузащитник был вынужденно отправлен на левый фланг. Однако в непривычном амплуа футболист не просто не затерялся, но и проявил себя весьма эффективно. Такие разносторонние качества Зайнутдинова могут стать хорошим подспорьем для ЦСКА, который в последние сезоны часто испытывает кадровые проблемы на фоне травм.

ПФК ЦСКА

Вторая причина — воспитанники

Но не только новые приобретения принесли или способны принести в перспективе ЦСКА много пользы. В этом сезоне очень активно проявляют себя многие молодые воспитанники команды. Если в предыдущие сезоны основное внимание из «своих» футболистов было сконцентрировано на Чалове, то сейчас в «армейском» коллективе сразу несколько таких футболистов. И в первую очередь это Константин Кучаев. Игрок, который ранее не отмечался голами в РПЛ, по итогам 11 туров нового сезона является лучшим бомбардиром в составе «армейцев» с пятью голами в запасе. Кучаев всегда относился к категории «интеллектуальных» футболистов, но такую скорость, лёгкость и креативность в принятии решений мы наблюдаем со стороны 22-летнего футболиста впервые. Вот как сам Константин описывает свой прогресс в новом сезоне:

Мне очень нравится с Федей и Влашичем, и даже не задумывался о том, что у нас может не быть какой-то связи. Сейчас Гончаренко говорит: «У вас в атаке развязаны руки. Можете иногда сделать, как считаете нужным». Благодаря этому стало легче: ты понимаешь, что тебя не привязали к какой-то определённой позиции. Видишь ситуацию, сам принимаешь решение — расчёт на то, что оно будет верным, — приводит слова футболиста Sports.ru.

Однако Кучаев не единственный футболист, который заслуживает похвалы. Его тёзка Марадишвили уже является незаменимым футболистом в составе Гончаренко. Это стало возможным благодаря огромному количеству полезных действий, которые совершает полузащитник как в штрафной соперника, так и на своей половине поля. Для понимания: на счету 20-летнего футболиста 17 успешных отборов на 25 попыток (больше только у двоих футболистов в РПЛ) и 18 перехватов. Но и это не всё. Игра с «Динамо» показала, что он готов проявлять себя в разных амплуа. Несмотря на то что местами 20-летнему полузащитнику было крайне непросто на фланге атаки, он сумел выстоять и даже поучаствовал в комбинации при голе Кучаева.

Такой прогресс некоторых молодых футболистов (а мы ещё не сказали про Акинфеева, который продолжает выступать на сверхвысоком уровне) вкупе с трансферными усилениями даёт надежду на то, что в нынешнем сезоне команда наконец посягнёт на более серьёзный результат, чем попадание в групповой этап Лиги Европы. Как минимум на данный момент между составами ЦСКА и его основными конкурентами во внутреннем чемпионате нет такой огромной пропасти. Поэтому если даже не с «Зенитом», то с остальными командами они должны побороться.

Болельщик ЦСКА Сергей Булкин/NEWS.ru

Да, «армейцам» придётся играть на два фронта. Но, во-первых, теперь ЦСКА располагает достаточно длинной скамейкой, что даёт возможность варьировать состав, а во-вторых, раз «армейцы» даже в ограниченных условиях попадали в топ-5, то и сейчас должны выступить не хуже. В противном случае отговорки про детей, которым недостаёт опыта и мастерства, будут уже неактуальны. Им просто-напросто никто не поверит. Дети уже выросли — пора ставить перед собой более высокие цели и достигать их.

Впрочем, не все эксперты разделяют такое мнение. Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что «армейцам» тяжело будет бороться за золото.

Чемпионом в любом случае будет «Зенит», ЦСКА не конкурент «Зениту». Да, «армейцы», как и «Спартак», как и другие команды, постараются противопоставить что-то петербургскому клубу, но на сегодняшний день у нас на чемпионство претендует только одна команда. Они как в деньгах, так и в других компонентах превосходят своих оппонентов. Что касается трансферов ЦСКА, то сейчас говорят об Эджуке. Что ему удалось дважды отметиться голом — это хорошо, но я пока ничего конкретного в этом футболисте не вижу. В защите он ничего не может, как нападающий тоже не особо сильно себя проявляет. Но будем надеяться, что он ещё покажет себя, — сказал Масалитин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Что ж, поживём — увидим.