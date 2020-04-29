«Урал» и «Тамбов» продлили карантин футболистам команд до середины мая

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов рассказал, что в екатеринбургской команде продлили карантин до середины мая.
Также спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что следуя рекомендациям президента страны, карантин в команде продлён до 12 мая,
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) обсудило с клубами варианты возобновления сезона-2019/20. РПЛ предложила клубам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня, ранее писал NEWS.ru.
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