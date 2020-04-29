«Урал» и «Тамбов» продлили карантин футболистам команд до середины мая

https://static.news.ru/photo/d6ae437c-89fe-11ea-b37f-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc_ue/vk.com

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов рассказал, что в екатеринбургской команде продлили карантин до середины мая.

Также спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что следуя рекомендациям президента страны, карантин в команде продлён до 12 мая, сообщает ТАСС.

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) обсудило с клубами варианты возобновления сезона-2019/20. РПЛ предложила клубам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня, ранее писал NEWS.ru.