Умер сербский экс-футболист и тренер Синиша Михайлович

Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Синиша Михайлович

На 54-м году жизни в римской больнице скончался сербский футбольный тренер и игрок Синиша Михайлович, передает «Радио и телевидение Сербии». Причиной смерти стала лейкемия, обнаруженная у него летом 2019 года.

Знаменитый сербский футболист и тренер Синиша Михайлович скончался после продолжительной и тяжелой болезни в больнице Рима, — указано в сообщении.

Михайлович известен по выступлениям за сербскую команду «Црвену Звезду», а также за итальянские клубы «Рому», «Сампдорию», «Лацио» и «Интер». Как тренер он руководил сборной своей страны, «Миланом» и многими другими итальянскими командами.

Также он известен как мастер исполнения штрафных и дальних ударов. Михайловичу принадлежит рекорд Серии A (чемпионат Италии по футболу) по числу голов, забитых со штрафных — 28.

3 декабря на 79-м году жизни в Москве скончался олимпийский чемпион 1972 года по баскетболу в составе сборной СССР Алжан Жармухамедов. Спортсмен выступал за команду на протяжении 11 сезонов с 1970 по 1980 год.

В составе сборной СССР Жармухамедов завоевал золото Олимпийских игр 1972 года и бронзу Олимпиады-1976, три титула на чемпионатах Европы (1967, 1971, 1979), серебро (1978) и бронзу (1970) чемпионатов мира.

В начале августа в возрасте 43 лет умер экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной Латвии Андрей Рубин. В Латвийской футбольной федерации его назвали одним из лучших футболистов. Представители федерации выразили соболезнования родственникам спортсмена.