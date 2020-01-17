https://static.news.ru/photo/6eedf8fc-3983-11ea-944c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mykola Miakshykov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Футболист Игорь Сикорский из мало кому известного украинского клуба «Агробизнес» признался, что находится в шоке после увольнения за поездку в Россию. Он отметил, что согласен с решением руководства, но при этом упомянул про двойные стандарты в отношении украинцев.

С другой стороны, когда Андрей Шевченко (главный тренер сборной Украины по футболу. — NEWS.ru) посетил хоккейный матч в Питере, это столько шума не вызвало, — сказал Сикорский в интервью изданию sportarena.com.

О посещении футболистом Санкт-Петербурга никто бы и не узнал, если бы он не стал публиковать в соцсети фотографии из города трёх революций.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российско-испанская модель Луиза Кремлёва опровергла свой арест за ложное обвинение футболиста «Милана» Тео Эрнандеса в изнасиловании. Девушка провела ночь с Эрнандесом, выступавшим в июне 2017 года за футбольный клуб «Алавес». Россиянка затем обвинила спортсмена в изнасиловании.