Игроки киевской команды «Хит» отказались пожать руку россиянину Антону Соколову из лиссабонской команды «Спортинг» перед матчем Лиги чемпионов по мини-футболу, пишет Telegram-канал Futsual Legends. В ответ шедшие за россиянином португальские игроки также отказались от рукопожатий с украинцами.
После завершения матча тренер «Спортинга» Жоао Матуш увел команду в раздевалку. Лиссабонцы таким образом уже всей командой не стали жать киевлянам руки.
По данным фактам УЕФА открыл дисциплинарное дело. Сам матч завершился со счетом 2:2. По итогам «Спортинг» занял в группе первое место, «Хит» оказался на второй строчке.
В январе украинский футболист из «Марселя» Руслан Малиновский пожал руку и обменялся несколькими фразами с россиянином Александром Головиным из «Монако». После этого Малиновский принес извинения украинцам и заявил, что лучше бы обошел россиянина стороной. По его словам, он сделал это машинально, когда после игры футболисты обменивались рукопожатиями.
В сентябре украинский борец вольного стиля Василий Михайлов отказался от совместной фотографии с россиянином Ахмедом Усмановым на чемпионате мира в Белграде. Инцидент произошел после церемонии награждения, когда призеры собрались на пьедестал.