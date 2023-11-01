Украинские футболисты отказались жать руку россиянину и получили ответ Игроки киевского «Хита» отказались жать руку россиянину Соколову из «Спортинга»

Игроки киевской команды «Хит» отказались пожать руку россиянину Антону Соколову из лиссабонской команды «Спортинг» перед матчем Лиги чемпионов по мини-футболу, пишет Telegram-канал Futsual Legends. В ответ шедшие за россиянином португальские игроки также отказались от рукопожатий с украинцами.

После завершения матча тренер «Спортинга» Жоао Матуш увел команду в раздевалку. Лиссабонцы таким образом уже всей командой не стали жать киевлянам руки.

По данным фактам УЕФА открыл дисциплинарное дело. Сам матч завершился со счетом 2:2. По итогам «Спортинг» занял в группе первое место, «Хит» оказался на второй строчке.

В январе украинский футболист из «Марселя» Руслан Малиновский пожал руку и обменялся несколькими фразами с россиянином Александром Головиным из «Монако». После этого Малиновский принес извинения украинцам и заявил, что лучше бы обошел россиянина стороной. По его словам, он сделал это машинально, когда после игры футболисты обменивались рукопожатиями.

В сентябре украинский борец вольного стиля Василий Михайлов отказался от совместной фотографии с россиянином Ахмедом Усмановым на чемпионате мира в Белграде. Инцидент произошел после церемонии награждения, когда призеры собрались на пьедестал.