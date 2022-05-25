«Уголовка?»: Губерниев отреагировал на конфликт вратаря «Химок» с бол-боем Комментатор Губерниев призвал дисквалифицировать вратаря «Химок» Лантратова

Дмитрий Губерниев / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём Telegram-канале призвал дисквалифицировать вратаря «Химок» Илью Лантратова из-за конфликта с бол-боем. Во время стыкового матча чемпионата России против «СКА-Хабаровска» Лантратов толкнул одного из бол-боев.

Вратарь Лантратов, это что было? Нападение на мальчика, который мячи подаёт? Вратарь должен быть дисквалифицирован как минимум. И всё ли в порядке со здоровьем ребёнка? Уголовка? — написал Губерниев.

Инцидент произошёл 25 мая в Хабаровске. Вратаря «Химок» возмутило, что бол-бой тянет время и не отдаёт мяч. К тому моменту «Химки» проигрывали «СКА-Хабаровску» в первом стыковом матче. В итоге Лантратов выхватил мяч из рук бол-боя и оттолкнул его в сторону. После игры голкипер подошёл к молодому человеку и извинился перед ним.

Встреча завершилась победой «СКА-Хабаровска» со счётом 1:0. Ответный матч состоится в Москве 28 мая. Победившая команда по сумме двух встреч выйдет в Российскую премьер-лигу (РПЛ), а проигравшая в сезоне-2022/23 будет выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Ранее сообщалось, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение о сохранении действующего формата проведения чемпионата России в следующем сезоне. Премьер-лига пройдёт в два круга с участием 16 клубов, говорится на сайте организации.